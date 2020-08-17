أعلنت الصين منحها أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا في البلاد، وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية (الإثنين)، إن وثائق نشرتها هيئة تنظيم الملكية الفكرية الصينية تؤكد أن شركة كانسينو بيولوجيكس الصينية حصلت على موافقة ببراءة الاختراع للقاح AD5-NCOV في 11 أغسطس الجاري، بالتعاون مع معهد الأبحاث العسكرية لإنتاج الأدوية. وأجاز الجيش الصيني نهاية يونيو الماضي استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته. في المقابل، شكك خبير الأمراض المعدية عضو خلية مكافحة كورونا في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، مطلع الشهر الحالي، في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها في الصين وروسيا أيضاً.