كشفت ماليزيا أن سلالة جديدة من الفايروس التاجي أكثر عدوى بـ10 مرات من «كورونا» دخلت البلاد. ووفق شبكة «بلومبيرغ» (الإثنين)، أكد مدير عام الصحة الماليزي نور هشام عبدالله أن هذه السلالة تعني أن الدراسات الحالية حول اللقاحات ستصبح غير مكتملة أو فعالة لمواجهة تلك الطفرة المستجدة، وكتب على صفحته في «فيسبوك»: «عثرت السلطات الصحية على الطفرة المسماة D614G، بين 3 حالات على الأقل من 45 شخصاً، انتقلت إليهم العدوى عبر عائد من الهند، خرق الحجر المنزلي المحدد بـ14 يوماً»، لافتا إلى أن السلالة ظهرت أيضا لدى مجموعة أخرى تضم عائدين من الفلبين.