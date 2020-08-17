خلص علماء من وكالة الصحة العامة ومقرها كندا وجامعة مانيتوبا، إلى أنه عندما تم وضع SARS-Cov-2 على أنسجة قطنية 100%، مات فايروس كورونا في أقل من يوم ولم يتم العثور عليه.

نظرًا لأن العباءات الطبية والعديد من الملابس اليومية مصنوعة من القطن (وإن كان ذلك مع إضافة أقمشة أخرى)، يمكن للأطباء والأشخاص العاديين على حد سواء الاستفادة من الميزة الصحية للمادة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستنتاج أن استخدام الأقنعة القطنية هو الأكثر أمانًا وفائدة.



قال ستانيسلاف أوتستافنوف، الباحث الرائد، ونائب رئيس المختبر الروسي لتحليل مؤشرات صحة السكان ورقمنة الرعاية الصحية: «إذا وضعت ملابس قطنية في خزانة، فيمكن اعتبارها آمنة من فيروس كورونا بعد يوم واحد». وأشار إلى أنه من المهم دراسة الأنسجة المختلفة، لأنه من الضروري الآن فهم الظروف التي ينجو فيها الفيروس ويموت بشكل أسرع، وذل بحسب صحيفة «إزفيستيا» الروسية وفقا لـ«سبوتنيك».

وبالنسبة للأقنعة، أفاد الخبراء أن القماش القطني على شكل قناع متعدد الطبقات يقي من الفايروس، على الرغم من أنه أسوأ قليلاً من الطبي، لكنه نجح في حجب قطرات الجهاز التنفسي، التي تنشر فايروس كورونا.