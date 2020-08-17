كشف صانع سيارات أمريكي النقاب عن «سيارة خارقة» جديدة تعمل بالهيدروجين، ويمكن أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر دون الحاجة إلى التزود بالوقود.

ويمكن لـ«السيارة الخارقة»، أن تبلغ سرعة سيارة XP-1 من Hyperion من صفر إلى 100 كم/ساعة في الساعة في 2.2 ثانية، فيما تقول الشركة المُصنعة إن السرعة القصوى لـXP-1 وصلت إلى 350 كم/ساعة، وفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وعلى الرغم من أن السيارة الجديدة لا ينبعث عنها عادة سوى بخار الماء، إلا أن فصل الهيدروجين عن الأكسجين عملية شاقة تتطلب موارد غير متجددة مثل الفحم أو الغاز الطبيعي، وبالتالي تقوض هذه النقطة بيع السيارات بوقود الهيدروجين كبديل صديق للبيئة.

كما من المقرر أن يتم إنتاج 300 سيارة فقط في عام 2022، لتنضم إلى العديد من سيارات أخرى تعمل بالهيدروجين في الأسواق.