أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم (السبت) رسمياً تقديمها جزءاً ثانياً من مسلسلها «بـ100 وش»، الذي عرض خلال شهر رمضان 2020. وشاركت كريم صوراً لها على شاطئ البحر مع زميلها آسير ياسين الذي شاركها بطولة المسلسل، عبر حسابها في «إنستغرام»، وكتبت لمتابعيها: «سعداء للغاية أن المسلسل أعجبكم، لا أستطيع الانتظار لتقديم الجزء الثاني قريباً».وكانت كاملة أبو ذكرى، مخرجة الجزء الأول، اعتذرت في وقت سابق عن تقديم جزء ثانٍ منه، لرغبتها في التفرغ للسينما خلال 2021، لاسيما أنها انقطعت عنها منذ آخر أفلامها «يوم للستات» إنتاج 2016، وقالت لبرنامج «إي تي بالعربي»: «من الممكن أن يتولى مخرج آخر مهمة إخراج الجزء الثاني من المسلسل بدلاً عني».وتدور أحداث «بـ 100 وش» حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة لتحقيق أحلامهم بالثراء، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، فيما يشارك في بطولته إلى جانب كريم وياسين، علا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف.