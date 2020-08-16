كشفت النيابة العامة الكويتية تلقيها 15 بلاغاً جديداً بجرائم غسل الأموال بحق 6 مشاهير جدد في مواقع التواصل. إضافة إلى بلاغات ضد شركات ووافدين تضخمت أرصدتهم، ما يرفع عدد البلاغات ضد المشاهير إلى 40. ووفق صحيفة «القبس» الكويتية (الأحد)، قالت النيابة: «عندما يتحوّل أشخاص من معدومي دخل إلى امتلاك ملايين الدنانير، فهذا يعني أن هناك شبهات»، مؤكدة أن البحث جارٍ لمعرفة مصدر هذه الأموال، مع تجميد حسابات المشاهير الـ6، ومنعهم من السفر تحسباً لثبوت الشبهات بحقهم. وأضافت: «لن تتوقف الإحالات بحق كل من يثبت تضخم أرصدته، وقد يصل الأمر لمراقبة من يُسمون «مرتزقة السياسة» ومخربي العلاقات مع الدول الصديقة».