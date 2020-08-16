بعد نشرها صورة من المستشفى عقب خضوعها لجراحة دقيقة في الوجه إثر انفجار مرفأ بيروت، انهالت التبريكات على الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بينما تهكم عليها المدون إيلي باسيل قائلا: «الحمد لله على سلامتك.. انكتبلك عمر ووجه جديد»، فردت نجيم على سخريته بتغريدة عبر حسابها في «تويتر» (السبت): «هناك ناس تعيش وتتهضمن على وجع الناس.. الدنيا دوارة». وتابعت: «لا أريد أن أقول عقبالك بوجه جديد، وسأكتفي بالقول إن أنفي كان مطحون عن اليمين على قوة الضربة بشكر ربي لطف بي.. اليمين عندي كلها مقطبة، الحمد لله 150 قطبة بوجهي وجسدي». ​وتعرضت نجيم لإصابات بالغة إثر تدمير منزلها في الانفجار.