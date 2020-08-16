أعلنت شركة «فيسبوك» (الأحد) أولى خطواتها العملية في عملية «الدمج الكبرى» بربط تطبيقات الدردشة ودمج محادثات «إنستغرام» و«ماسنجر» في تحديث واحد. ووفق «سبوتنيك»، يقدم تحديث «إنستغرام» تغييراً كبيراً في نظام الرسائل الخاصة، ما يجعله نسخة شبيهة بـ«ماسنجر»، تتيح للمستخدم الاطلاع على الرسائل الواردة في أي من التطبيقين. ومنذ أكثر من عام، كشفت «فيسبوك» خططها لدمج محادثات «إنستغرام» و«واتساب» و«ماسنجر» في قائمة واحدة، إذ يظهر للمستخدم إشعارات بالرسالة مرفقة بعلامة تظهر في الزاوية العليا اليمنى للحساب. يذكر أن التحديث أصبح متوفرا لمستخدمي نظامي iOS و«أندرويد» في الولايات المتحدة، وسيتاح قريباً لباقي دول العالم.