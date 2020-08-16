في جريمة بشعة شهدتها منطقة الهرم المصرية، لم يجد زوج طريقة للخلاص من مشاكل زوجته سوى قتلها وتقطيع جثتها ووضعها بالثلاجة لإخفاء جريمته. ومن ثم هرب بعيداً عن أعين الشرطة. وفي التفاصيل، وفق صحف مصرية (الأحد) تلقت شرطة الجيزة بلاغاً بمقتل سيدة وتقطيع جثتها أشلاء، ليتبين أنها لـ(م.س) التي اختفت وزوجها (س.ع) الذي يعمل جزاراً قبل أيام. وكانت الزوجة تركت طفليها لدى أمها لتبعدهما عن المشاكل. وواصلت الأم الاتصال بهما دون جدوى، وحين توجهت لمنزل ابنتها اشتمت رائحة كريهة منبعثة من الثلاجة، لتفاجأ بجثتها مقطعة. وجارٍ البحث عن الجاني الهارب لكشف ملابسات الجريمة.