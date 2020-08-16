باتت تطبيقات تحرير الصور مهمة لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام «أندرويد»، لسهولة استخدامها. وأوردت صحيفة «إنديان إكسبرس» أفضل 5 تطبيقات، إذ حظي Pixlr بأكثر من 150 مليون تنزيل من متجر قوقل بلاي، لغناه بالأدوات والتأثيرات المتنوعة، ويعد Photo Lab أحد أشهر برامج تحرير الصور بأكثر من 120 مليون تنزيل، لاحتوائه فلاتر ذكية كتأثير العمق واللمسة الذكية، فيما حظي Longtroom بأكثر من 100 مليون تنزيل أيضاً، ويتيح تحويل الأشكال في الصور إلى صور ظلية، ويتوفر أكثر من 300 نمط فني في Prisma الذي حظي بـ88 مليون تنزيل، بينما حظي Snapspeed بـ80 مليون تنزيل، لاعتماده مرشحات اللمسة الواحدة.