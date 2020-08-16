ارتفاع الحرارة السعال الجاف آلام العضلات غثيان أو قيء إسهال متكرر ضيق التنفس

كشفت دراسة صينية حديثة أن 70% من المصابين بفايروس كورونا يحتفظون بالأجسام المضادة في أجسادهم لمدة 6 أشهر على الأقل بعد ظهور المرض. وأكد علماء جامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بمدينة ووهان أنهم تابعوا أكثر من 300 مصاب بالفايروس خلال الأشهر السبعة الماضية، إذ أشارت النتائج التي نشرت (السبت) في مجلة «ديركسيف» للمقالات العلمية إلى استمرار مناعة المتعافين لفترة لا تقل عن 200 يوم من تاريخ الإصابة.وفي سياق متصل، أكد باحثو جامعة جنوب كاليفورنيا أمس أن تحليلهم سجلات 55 ألف حالة إصابة بالفايروس المستجد في الصين، أظهرت أن أهم ما يميز الإصابة بكوفيد-19 ظهور الأعراض بترتيب معين، تبدأ بالحمى (ارتفاع درجة حرارة الجسم)، ثم السعال الجاف، وآلام العضلات، ثم الغثيان أو القيء، ثم الإسهال، وأخيرا ضيق التنفس. ووفق شبكة CBS الأمريكية، يساعد هذا الترتيب على تمييز المرض عن غيره من الفايروسات الأخرى.ورغم أن الحمى والسعال مرتبطان أيضا بعدد من الأمراض الأخرى، مثل الأنفلونزا، تشير الدراسة إلى أن ظهورهما، ثم ظهور الأعراض المعوية اللاحقة، هو ما يميز هذا الفايروس. ويقول رئيس فريق الباحثين بالجامعة بيتر كون، تمكن الأطباء من التعامل بشكل أفضل مع مرضى كوفيد-19 بناء على هذا الترتيب، ما حال دون تدهور حالتهم الصحية.ترتيب ظهور الأعراض: