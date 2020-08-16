في أول أغنية من ألحانه باللون المصري، طرح المغني الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة «بالبنط العريض»، عبر قناته في «يوتيوب» (السبت)، إذ جدد خلالها تعاونه مع الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر، والموزع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضاً، واضعاً لحناً جميلاً مميزاً يفيض بالفن والإحساس، متناسباً مع كلمات أغنية يقول في مطلعها: حبيبي بالبُنط العريض// غالي واقرب م الوريد// حالتي تتشخص جُنون// بيقولولي انا بيك مريض.ويضيف الجسمي «السفير المفوض فوق العادة» هذه الأغنية إلى قائمة نجاحاته مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة والمعاني التي تحمل الفرح والبهجة. يذكر أن الأغنية طرحت أيضاً عبر العديد من الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية الإلكترونية.