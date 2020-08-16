أثار محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، المستشار ياسر قنطوش جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه أن عقد الزواج العرفي بين موكلته ومدير أعمالها السابق المصري محمد وزيري مزور.وتناقل رواد التواصل عقد الزواج العرفي بين وهبي ووزيري، إلاّ أن قنطوش أكد أنه لن يسكت حيال هذا التزوير، وسيرفع دعوى قضائية ضد الأخير ومحاميه بالطعن والتزوير، ما سيضع وزيري في السجن سنوات أطوال من التي تنتظره أصلاً، وفق RT. فيما تداولت صحف مصرية صورة من عقد الزواج الذي يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر 1000 جنيه، إذ شمل أن هيفاء أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من محمد وزيري على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين.يذكر أن هيفاء قدمت شكوى ضد وزيري لاستيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات. بينما رفض قاضى محكمة الجيزة استئنافاً قدمه وزيرى على تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، وقرر استمرار حبسه.