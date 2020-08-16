يمر الكثيرون بأوقات عصيبة من حين لآخر، مثل فقدان أحد الأحباء، الضغط العاطفي، فقدان الأصدقاء والعديد من المواقف الأخرى في الحياة تجعل الشخص مكبلا بمشاعر الحزن والأسى.

نشر موقع «ذا هيلث سايت» وفقا لـ «سبوتنيك»، تقريرا صحيا أفاد بأن هناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع الحزن والأسى في حياتك عوضا عن الأدوية المهدئة.

يمكنك استخدام هذه الأعشاب العلاجية لتنعم بمشاعر الهدوء والراحة والسكينة، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تستخدم الزيوت الأساسية المأخوذة من هذه الأعشاب الطبيعية للحصول على المزيد من الراحة والاسترخاء.

إليك بعض الأعشاب العلاجية التي يمكنك استخدامها للتغلب على مشاعر الحزن والأسى:

الريحان: هذه العشبة التي تسمى أيضا (التولسي) لها خصائص علاجية وشفائية مذهلة، وتعزز الشعور بالنشاط والحيوية، ومشاعر الطمأنينة والهدوء.

الكركديه: هذا النوع من الأعشاب مضاد جيد للاكتئاب، يساعدك على الاسترخاء وتحسين المزاج.

يمكنك مزج بتلات ورد الكركديه في الشاي أو العسل وتناولها، أو إضافتها إلى ماء الاستحمام.

الزعرور: يخفض مستويات الكوليسترول ويسيطر على ضغط الدم المرتفع، كما أنه يوفر الراحة والتخلص من مشاعر الحزن والأسى والكآبة، يمكن غليه وتناوله كمشروب.

الميموزا: يعرف هذا النوع من الأعشاب أيضا باسم (المستحية)، وهذه العشبة بالإضافة لكونها توصف كمضاد حيوي، فهي مفيدة جدا للقضاء على مشاعر الاكتئاب والتوتر والحزن.

الموذرورت: هذا النوع من الأعشاب مفيد جدا لصحة القلب والجهاز العصبي، كما أنه يساعد في تخفيف القلق والتوتر، واستبدال هذه المشاعر بالراحة والطمأنينة والسكون.