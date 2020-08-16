أعلن البيت الأبيض، مساء (السبت)، وفاة روبرت ترمب، الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عمر يناهز الـ 71 عاماً، وفقاً لبيان رسمي صدر عنه.

وكتب ترمب: «بقلب حزين أشارك نبأ وفاة أخي الرائع روبرت بسلام الليلة.. لم يكن أخي فقط، لقد كان صديقي المفضل. سنفتقده كثيراً، لكننا سنلتقي مرة أخرى.. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد».

وكان الرئيس الأمريكي سافر إلى نيويورك (الجمعة) لزيارة شقيقه المريض، فيما كشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن الرئيس تربطه علاقة قوية جدا بشقيقه، ويعتبره مميزاً.

في السياق أيضاً، أشارت قناة فوكس نيوز، إلى أن روبرت الذي توفي قبل 11 يوماً فقط من عيد ميلاده الثاني والسبعين، أمضى أكثر من أسبوع في وحدة العناية المركزة في مستشفى بمدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الصيف.