كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدي استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفايروس كورونا وبالتالي تدميره.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، إن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي موجودة في الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا.

وأوضح أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فايروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن التجارب التي تمت على الحيوانات أثبتت فاعلية تجميع هذين الدواءين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التكاثري والتدميري لفايروس كورونا.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من تجربته على الحيوانات سيتم الانتقال للمرحلة الثانية وتطبيقه على البشر لتدمير المستقبلات الموجودة بفايروس كورونا.

ولفت إلى أن «هذه الأدوية متوافرة وموجودة، وسعرها رخيص جدًا وفي متناول الجميع وأقل من 20 جنيهاً».