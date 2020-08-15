أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن رفض ارتداء قناع الوجه لمنع انتشار فايروس كورونا بشكل متكرر قد يؤدي إلى غرامة تصل إلى 3200 جنيه إسترليني أي ما يعادل نحو 15712 ريالا.

وتطبق بريطانيا حاليا غرامة على أولئك الذين لا يغطون وجوههم في المتاجر أو في وسائل النقل العام قدرها 100 جنيه إسترليني - أو 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا دفعوا هذه الغرامة في غضون أسبوعين.

لكن رئيس الوزراء قال إن أولئك الذين يُقبض عليهم بدون قناع للمرة الثانية سيواجهون الآن غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، مع مضاعفة المبلغ في حال تكرار المخالفة بحد أقصى 3200 جنيه إسترليني، أو ما يقترب من 4200 دولار.

يأتي هذا الإجراء كجزء من القواعد الأكثر صرامة التي تم وضعها لمواجهة الموجة الثانية المحتملة من فايروس كورونا، وسيواجه منظمو الحفلات غير القانونية غرامات تصل إلى 10000 جنيه إسترليني. سيتم تطبيق الغرامات الصارمة على أي شخص ينظم تجمعات غير قانونية لأكثر من 30 شخصًا.