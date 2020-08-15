لقي معلم مصري (44 عاماً) مصاب بفايروس كورونا من مدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية مصرعه، بعد قفزه من السيارة لإحدى الترع إثر هروبه من مستشفى الحميات.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب أهالي قرية شبرا ملكان، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، حين تلقى أمن الغربية، إخطاراً من قسم شرطة مركز المحلة الكبرى، حيث وردت بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع مصاب بفايروس كورونا يعمل معلما إثر قفزه في الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحميات.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن المصاب كان محتجزا بمستشفى الحميات بسبب إصابته بفايروس كورونا وحاول الهروب ولكنه فشل وتم تسليمه لأسرته وعند عودته إلى منزله قفز من السيارة وسقط في الترعة وتوفي غرقاً.

كما أكد أهالي القرية أن المعلم وبعد علمه بإصابته بالفايروس انتابته حالة نفسية سيئة، وبعد عزله في المستشفى، تمكن من الهروب وحاول الانتحار بالقفز في إحدى الترع أيضا ولكن تم إنقاذه من قبل أهالي القرية. وتواصل الأهالى مع شقيقه لتسليمه عند عودته للقرية، إلا أن المعلم قفز مرة أخرى لسوء حالته النفسية، وخوفه من تنمر أهالي القرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها لمعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.