كشفت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أنه لا يوجد لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%.

وقالت رنا الحجة خلال حوارها عبر فضائية «دي إم سي»، أن روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح كورونا، كما أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب.

وأضافت: "نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».

وتابعت رنا «دراسات المرحلة الثالثة للقاحات كورونا تتطلب آلافا من المتطوعين، وهناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة».