نشرت مجلة «بسكلوخيا إي منتي» الإسبانية تقريرا استعرضت فيه بعض الأمور التي ينبغي أن لا نتطرق إليها أبدا خلال مقابلات التوظيف.
وقالت المجلة في تقريرها، إن ترك انطباع جيد أثناء مقابلة التوظيف سيكون بالتأكيد أمرا حاسما إذا كنت تريد حقا إثبات نفسك وإقناع ممثل الشركة بأنك الشخص المناسب للوظيفة، لذلك، فإن من الضروري أن تُظهر أفضل ما لديك خلال المقابلة وأن تنتقي كلماتك وعباراتك بشكل جيد، لأن ما تقوله سيكون حاسما في تكوين انطباع إيجابي أو سلبي.
ومن أجل أن تترك أفضل الانطباعات خلال التعريف بنفسك والإجابة عن الأسئلة، تجنب أن تقول هذه الأشياء.
إذا طُرح عليك هذا السؤال أثناء مقابلة، يمكن أن تجيب: «أحيانا قد لا أنجز بعض المهام بشكل مثالي، ولكنني لا أحب ترك أي مهمة قبل الانتهاء منها تماما».
بهذه الطريقة تكون قد سلطت الضوء على أحد عيوبك، ولكنك أظهرت إحدى الخصال في الآن ذاته.
إذا كنت مهتما حقا بالوظيفة، ابحث في الإنترنت عن المعلومات المتاحة عن الشركة قبل أن تذهب للمقابلة، حتى لا تكون إجابتك بأنك لا تعلم شيئا عن نشاطها.
هنا يمكنك أن تتحدث عن إحدى التجارب التي مررت بها وتبرز من خلالها قدرتك على التعامل مع المواقف الصعبة، لكن احرص على أن تتجنب التفاصيل غير المهمة.
وقالت المجلة في تقريرها، إن ترك انطباع جيد أثناء مقابلة التوظيف سيكون بالتأكيد أمرا حاسما إذا كنت تريد حقا إثبات نفسك وإقناع ممثل الشركة بأنك الشخص المناسب للوظيفة، لذلك، فإن من الضروري أن تُظهر أفضل ما لديك خلال المقابلة وأن تنتقي كلماتك وعباراتك بشكل جيد، لأن ما تقوله سيكون حاسما في تكوين انطباع إيجابي أو سلبي.
ومن أجل أن تترك أفضل الانطباعات خلال التعريف بنفسك والإجابة عن الأسئلة، تجنب أن تقول هذه الأشياء.
- «ليس لديّ عيوب»
إذا طُرح عليك هذا السؤال أثناء مقابلة، يمكن أن تجيب: «أحيانا قد لا أنجز بعض المهام بشكل مثالي، ولكنني لا أحب ترك أي مهمة قبل الانتهاء منها تماما».
بهذه الطريقة تكون قد سلطت الضوء على أحد عيوبك، ولكنك أظهرت إحدى الخصال في الآن ذاته.
- ما هو نشاط الشركة؟
إذا كنت مهتما حقا بالوظيفة، ابحث في الإنترنت عن المعلومات المتاحة عن الشركة قبل أن تذهب للمقابلة، حتى لا تكون إجابتك بأنك لا تعلم شيئا عن نشاطها.
- كم من الوقت يستغرق ترقية الموظفين؟
- التفاصيل غير المهمة
هنا يمكنك أن تتحدث عن إحدى التجارب التي مررت بها وتبرز من خلالها قدرتك على التعامل مع المواقف الصعبة، لكن احرص على أن تتجنب التفاصيل غير المهمة.
- لا أحب العمل ضمن فريق
- أكره الشركة التي عملت فيها سابقا
- علاقتي مع مديري لم تكن جيدة