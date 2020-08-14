ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تخصصت في استدراج ضحاياها بإعلانات التدليك لإغرائهم ثم سرقتهم، وأنقذت بريطانياً كاد يقع ضحية جديدة للعصابة.

ونقلت صحيفة «ذي ناشيونال» الإماراتية عن محكمة الجنايات في دبي، أن القضية تعود إلى نوفمبر من العام الماضي، حين أبلغ رجل هندي مقيم في دبي الشرطة بأنه تعرض للسرقة من قبل هذه العصابة التي تتكون من 6 نيجيريين.

وداهمت الشرطة أخيراً غرفة المشتبه بهم في أحد الفنادق بمنطقة البرشاء في دبي، ووجدوا فيها عناصر العصابة، لكنهم أبدوا مقاومة شرسة لأفراد الشرطة.

وقالت الشرطة: «هاجم أحد المشتبه بهم الضباط وضرب أحدهم في عينه، فيما قفزت امرأة كانت معهم من الشرفة وسقطت أرضا وتوفيت».

وفي الغرفة عثرت الشرطة على الضحية الجديد وهو بريطاني، وقد تم احتجازه في الحمام، وفقاً لـ«RT».

وذكر الضحية أن العصابة استدرجته من خلال إعلان تدليك، ولكن بعد وصوله إلى المكان تعرض للاعتداء والسرقة ثم قاموا باحتجازه في الحمام، مضيفاً أن المتهمين سرقوا منه 1800 درهم (قرابة 500 دولار) وهاتف آيفون.

وتم القبض على 4 متهمين بعد وفاة المرأة المتورطة معهم، فيما كشفت صرخات المتهم الخامس عن موقعه بعدما أصيب بكسر أثناء قفزه إلى سرداب المبنى، فتم ضبطه كذلك.

وأكدت التحقيقات أن العصابة التي تراوح أعمار أفرادها بين 22 و37 عاما، كانت تقدم عروضا مغرية لجلسات التدليك لاستدراج الضحايا.

وأنكر أفراد العصابة تهم السرقة الموجهة لهم، فقررت المحكمة عقد جلسة استماع تالية في القضية 24 سبتمبر القادم.