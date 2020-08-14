حذر استشاري الأطفال الدكتور نصرالدين الشريف، أطفال المجتمع من زيادة تناول الوجبات السريعة وعدم الحركة، موضحاً أن الوجبات السريعة أو ما تسمى بـ«Fast Food» هي الأطعمة التي يتم تحضيرها في وقت قصير جداً أقل من الوقت الذي يستغرقه طهي الوجبات العادية التي تحضر في المنزل، مثل البرغر والبيتزا وأنواع أخرى من الساندويتشات، وتكون غنية بالدهون والمواد الحافظة والسعرات الحرارية التي ينتج عنها العديد من الأضرار.



دهون وسعرات حرارية

ولفت إلى إن الوجبات السريعة تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، وتمهد تدريجيا لزيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بالسمنة، مما قد يعرض الأشخاص لمخاطر الإصابة بمختلف المضاعفات المترتبة، إذ إنه كلما زاد استهلاك الوجبات السريعة قل احتمال الحصول على العناصر الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها الجسم، مما قد يضر بالصحة، حيث يمكن للوجبات السريعة أن تنطوي على عدد من التأثيرات السلبية، ومنها إمكانية الإصابة بالسكري النوع الثاني.





أبرز التأثيرات المترتبة

وكشف الدكتور الشريف أن الدراسات والأبحاث العلمية وبعد التعرف على مكونات الوجبات السريعة أثبتت أنها تسبب أضرارا وتترك آثارا سلبية كثيرة على صحة الإنسان ومنها:

- أمراض القلب والشرايين، فنسبة الدهون العالية الموجودة بتلك الوجبات تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهو من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين والجلطات وأيضا ارتفاع سكر الدم.

- السمنة المفرطة، فالوجبات السريعة تحتوي على نسب عالية جداً من السعرات الحرارية، ومن الطبيعي أن ينتج عنها ارتفاع في مستوى مؤشر كتلة الجسم لدي الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة.

- مشكلات الجهاز الهضمي، فالوجبات السريعة التي تحتوي على نسب عالية من السكريات ينتج عنها عدة أضرار أهمها تسوس الأسنان وأمراض عسر الهضم والقرحة.

- أمراض الكبد، إذ أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل يومي أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد وتليفه.

- الإدمان، فنسبة الدهون والسكريات الموجودة في الوجبة الواحدة من تلك الوجبات كفيلة بأن تعمل على إخلال توازن الجسم وتحكمه في الجوع والشبع.

- هشاشة العظام، إذ تفتقر هذه الأطعمة بشكل كبير إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة للجسم، لذلك ينتج عنها هشاشة في العظام.





تناول الفواكه والخضروات

وشدد الدكتور الشريف على الحد من تناول هذه الأطعمة، والاقتناع التام بأن الإكثار منها ضار جداً ويسبب الكثير من الآثار السلبية على الجسم، مؤكدا الحرص على تناول الفواكه والخضروات والعصائر الطازجة وشرب الماء لإعطاء الجسم القدر الكافي لتعزيز عمل الجهاز الهضمي وخلايا الجسم.