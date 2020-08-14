يخصص العالم سنويا يوم 13 أغسطس المصادف (الخميس) لليوم العالمي للعُسر، احتفاء بمستخدمي اليسرى، الذين نقشوا بصمتهم في تاريخ البشرية رغم أن عددهم لا يتجاوز منذ آلاف السنين 10% من سكان كوكب الأرض. فيما تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة عام 1967 على يد الجندي الأمريكي السابق دين آل كامبل، قبل أن يعلن الاحتفال به رسميا عام 1997.ويهدف يوم العسر إلى التذكير بصفات الشخص الأعسر، لاسيما أن البعض يعتبرهم أقل شأنا، وهو عكس ما أثبتته الأحداث التاريخية على مر العصور، إذ كتب مشاهير العُسر حول العالم صفحات مضيئة في تاريخ البشرية سياسيا ورياضيا وفنيا. ففي عالم الرياضة، اشتهر محمد علي كلاي كأهم ملاكم على مر الزمن، إذ فاز بـ56 نزالا من 61، أنهى 37 منها بالضربة القاضية من يسراه. علاوة على لاعب الكرة البرازيلي الأسطورة بيليه، ومسعود أوزيل نجم الكرة الألمانية، ولاعب التنس الإسباني رفائيل نادال «ملك الملاعب الرملية» والذي حقق بطولة غراند سلام 18 مرة مستخدما يده اليسرى.وفي عالم السياسة تشير الإحصاءات إلى أن أغلب الرؤساء الأمريكيين من العُسر، منهم باراك أوباما وبيل كلينتون وجورح بوش الأب ورونالد ريغن وجيرالد فورد وهاري ترومان وهربرت هوفر. أما في عالم الفن والموسيقى، فقد ذاع صيت أيقونة السينما الصامتة الممثل الإنجليزي تشارلي شابلن أحد أبرز عازفي الكمان باليسرى، خصوصا في فيلمه «المتسكع» عام 1916. كما جادت يسرى «جيمي هندريكس» عازف بلوز وروك الأمريكي الراحل، بأعذب الألحان على الجيتار الكهربائي. إضافة إلى كل من الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، والممثل الأمريكي توم كروز، ومواطنته درو باريمور، وحفيد ملكة بريطانيا الأمير ويليام، ورائد الفضاء الأمريكي الراحل نيل أرمسترونغ، وأخيرا الفيلسوف اليوناني أرسطو.