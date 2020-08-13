قد تشهد الأم مع حملها الأول في زمن جائحة كورونا الكثير من المتغيرات التي تؤثر على الجوانب النفسية والاجتماعية في حياتها، خصوصاً أنه ترتب على الجائحة اتباع تعليمات وإرشادات للوقاية من فايروس كورونا، وقد يزداد الأمر أكثر توتراً وقلقاً كونه الحمل الأول في حياتها.





التواصل الاجتماعي عن بعد

تؤكد لـ«عكاظ» الاستشارية النفسية الدكتورة هويدا حسن، أن الأم خلال فترة الحمل تشهد الكثير من المتغيرات النفسية بسبب الهرمونات ومراحل حدوث الحمل، وقد يزداد الأمر أكثر من الجانب النفسي في زمن كورونا، إذ يُنصح بالابتعاد عن كل ما يؤثر على صحتها.

وتنصح الدكتورة هويدا حسن، الحوامل لأول مرة باتباع خمس نصائح مهمة وهي:

- التواصل الاجتماعي مع الأخوات والصديقات، وتبادل الأحاديث الإيجابية معهن، وإن كان ذلك عن بعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- مشاهدة البرامج المتعلقة بصحة الحمل والمولود، وهي عديدة ومنتشرة في شبكة الإنترنت.

- الحرص على التغذية الإيجابية وتناول العصائر الطازجة.

- ممارسة تمارين الاسترخاء عند الشعور بالضيق والقلق والتوتر، وإذا كانت الأم في مراحل يمكنها ممارسة الرياضة فلتفعل، وخصوصاً المشي، مع تجنب الرياضة الحادة ورفع الأشياء الثقيلة.

- تجنب اتباع أخبار كورونا في وسائل التواصل أو التلفاز والأفضل مشاهدة الأخبار الإيجابية التي تعزز النفس وترفع المعنويات.







دور مهم للزوج والمحيطين

وخلصت الدكتورة هويدا حسن بالقول إن دور المحيطين بالحامل مهم جداً وخصوصاً الزوج، لتجاوز مرحلة المتغيرات والوحام، إضافة إلى دور الوالدة والشقيقات وضرورة توجيه النصائح لها حتى تكون معنوياتها مرتفعة ومعززة، مع تجنب الأخبار غير المناسبة والمحبطة.