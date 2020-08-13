أعلن علماء الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية الروسية عن تمكنهم من تحسين تكنولوجيا صنع الأجزاء الخزفية من كربيد السيليكون، التي ستحسن كثيراً خصائص محركات السيارات والطائرات وغيرها، وهي مادة تستخدم في مختلف القطاعات الصناعية، كمادة شبه موصلة، ومادة هيكلية ومادة كاشطة، ويتحمل الضغوط العالية. ولكنه حساس للعيوب الهيكلية، لهذا فإن مقاومته للشد والثني والتشقق ضعيفة، ما يحدد استخدامه على نطاق واسع.



وبحسب موقع «روسيا اليوم» يقول الباحث ستيبان فوروتيلو من الجامعة، «يمكن أن يحل سيراميك كربيد السيليكون محل السبائك المحتوية على الكوبلت والنيكل والكروم، واستخدامه في صنع ريش التوربينات وأجزاء محركات الاحتراق الداخلي، سيسمح برفع درجة حرارة تشغيل المحركات وزيادة قدرتها وقوة السحب، ومعامل الكفاءة».



وأضاف ستيبان:«بفضل تأثير إضافات التنتاليوم والتفلون، تمكنا من تركيب مادة ذات مصفوفة من كربيد السيليكون مدعومة بألياف كربيد السيليكون النانوية. التي تنشط عملية تلبيد السيراميك وترفع من خصائصه الميكانيكية، لأنها تعمل كحاجز يمنع انتشار التشققات».