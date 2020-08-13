نظّم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ديوانية الحوار تحت عنوان «إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي»، عن بعد، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.

واستضاف خلاله كلا من أمين مجلس شباب الجوف مهند الهادي، وعضو مجلس شباب منطقة الباحة رائد قحطان، وأدار اللقاء مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير، مساعد أمين مجلس شباب المنطقة صالحة الجرعي، أمس (الأربعاء)، بمشاركة 400 شاب وفتاة.

وافتتح أمين مجلس شباب الجوف مهند الهادي اللقاء بالتأكيد على مفهوم التلاحم الوطني، مشيدا بتعزيز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا الدور، وتطرق اللقاء للدور المهم الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع، مبينا أن وجود التكافؤ في الإنتاجية وميدان التنافس الشريف بين الشباب والفتيات له دور كبير في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، داعيا المؤسسات والجهات التطوعية إلى صقل مهارات الشباب لتحقيق التقدم العلمي الذي يعود بأفضل النتائج على الشباب وعلى تنمية الوطن.

فيما تحدث ‏عضو مجلس شباب الباحة رائد قحطان عن دور مجالس الشباب وأهدافها، وتفعيل دور الشباب في كافة المناطق، لعكس الدور المحوري لهم على نهضة وتقدم المجتمع والوطن.

كما تناول اللقاء عددا من المحاور الأخرى ومن أبرزها، دور الشباب في تعزيز التلاحم الوطني، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب، وناقش سبل تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين جاهزيتهم، وابتكار استثمارات نوعية متميّزة داخل المملكة، وصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في كافة المجالات.

ويعد هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وأثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.