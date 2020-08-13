قال طبيب مصري إن معدل إصابة الشباب بالجلطات الدموية ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأضاف الدكتور محمد نصر، أستاذ جراحة القلب والأوعية الدموية في معهد القلب القومي، أن هناك عوامل تزيد من فرص إصابة الشباب بالجلطات الدموية، بحسب ما نشره موقع «الكونسلتو» الطبي وفقا لـ «سبوتنيك».

وأوضح أن العوامل الوراثية من أبرز أسباب إصابة الشباب بالجلطات، مشيرا إلى اكتشاف طفرة جينية في فيروس كورونا لاحظ الأطباء أن مرضى الجلطات من الشباب لديهم جينات وراثية تتسبب في ترسيب الدهون على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.

وأشار نصر إلى أن إهمال علاج السكري، يزيد من فرص الإصابة بالجلطات. وقال إن التدخين يعتبر من العوامل المسببة للجلطات، لأن التبغ يحتوي على مواد كيميائية تترسب بالجدران الداخلية للشرايين، مما يعرضها للانسداد والتصلب.

ولفت الطبيب المصري إلى أن السمنة المفرطة تسبب الجلطات، لأن زيادة الوزن عن الحد الطبيعي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، مما يؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين.