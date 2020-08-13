أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً قالت فيه إنها تتطلع إلى دراسة نتائج الاختبارات السريرية للقاح الروسي «Sputnik V» المضاد لفايروس كورونا المستجد، الذي يعد الأول في العالم.

وجاء في البيان المنشور (الأربعاء): «منظمة الصحة العالمية على اتصال بالباحثين والسلطات في روسيا، وتنتظر بفارغ الصبر دراسة نتائج التجارب السريرية للقاح».

وأشارت المنظمة إلى ضرورة أن تلبي اللقاحات الجديدة عدداً من المتطلبات خصوصاً حينما يتم تطويرها بوتائر مسرعة «لضمان أن يكون أي لقاح يتم إنتاجه فعالاً وآمناً».

وشددت على أهمية أن يكون لقاح كهذا متوفراً للجميع في العالم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن (الثلاثاء)، أن وزارة الصحة سجلت لقاحاً محلياً للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم، وأطلق عليه اسم «Sputnik V»، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.