لم يتورّع شاب كويتي في ملاحقة فتاة، تقود مركبتها بأحد الشوارع العامة بالعاصمة، إذ تمادى في تحرشه بألفاظ خادشة، ولم يتركها إلى أن وصلت إلى منزلها، فكانت المفاجأة. ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية، لم تجد الفتاة (22 عاماً) سبيلا للخلاص من المتحرش (28 عاماً) سوى مهاتفة والدها، وإبلاغه بأن شابا يطاردها ويتحرش بها في طريق عودتها للمنزل، فاتصل الأب بالشرطة، ثم خرج إلى باب المنزل منتظرا وصول ابنته، وما أن شاهد المتحرش أمسك به وأشبعه ضربا، قبل أن يصل رجال الأمن ويصطحبونه للتحقيق الذي انتهى باعترافه، فأحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.