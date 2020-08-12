خطف ثاني أغلى منزل في بريطانيا الأنظار، بعدما عرض (الأربعاء) للبيع بنحو 185 مليون جنيه إسترليني، رغم أنه سيتكلف 90 مليوناً أخرى لتجديد 90% من الداخل. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية، يتربع القصر على 117 ألف قدم2، بأرقى مناطق وسط لندن، ويطل على حديقة «ريجنتس بارك»، فيما تعود ملكيته لشركة جنوب أفريقية أكدت أن مليارديراً أجنبياً ينوي شراءه دون كشف هويته. شيد المبنى عام 1826 وصممه المعماري جون ناش مصمم قصر باكنغهام مقر الملكة إليزابيث، وشارع «ريجنت»، والجناح الملكي في برايتون. يذكر أن رجل أعمال صيني اشترى أغلى منزل في بريطانيا يناير الماضي مقابل 200 مليون إسترليني.