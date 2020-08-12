أكد خبراء أمن سيبراني أمريكيون أن «تيك توك» يتتبع بيانات مستخدميه سراً. ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» (الأربعاء)، يتجنب مسؤولو التطبيق حماية الخصوصية في نظام «آندرويد» لجمع معرّفات من ملايين الأجهزة المحمولة، ما يتيح تتبع بيانات المستخدمين عبر الإنترنت دون السماح لهم بإلغاء الاشتراك. ويقول الخبراء إن التطبيق أخفى تلصصه عبر طبقة إضافية من التشفير حتى لا يفتضح أمره. وقال مسؤولو التطبيق في وقت سابق إنهم يجمعون البيانات أقل من الشركات الأمريكية مثل «فيسبوك»، و«قوقل»، بينما أظهرت دراسة حديثة أن نحو 350 تطبيقا ضمن متجر «قوقل بلاي» استفادت من الثغرة لأغراض إعلانية.