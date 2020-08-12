بغض النظر عمن تلقت اللقاح ضد كورونا من ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الطبيبة ماريا أو سيدة الأعمال كاتيرينا، فالثابت أن إحداهما حصلت عليه حسبما أعلن بوتين بنفسه في مؤتمر صحفي عالمي، فيما رجحت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن ماريا الأكبر سنا هي من تلقت اللقاح التجريبي بذراعها. وقال بوتين إن ابنته شعرت بارتفاع حرارتها درجة واحدة فقط فأصبحت 38 بعد الجرعة الأولى، وعادت طبيعية إلى 37 في اليوم التالي، ثم ارتفعت مجددا إلى 38 بعد تلقيها الجرعة الثانية، وبعد أن أصبح لديها كمية كبيرة من الأجسام المضادة، سارت الأمور على ما يرام معها.