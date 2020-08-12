كشف تقرير تقني حديث أن شركة صينية عملاقة تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سرية مخفية تحت الشاشة. ووفق موقع «ديلي ميل» البريطاني، يأتي الهاتف مزودا بخدمات الجيل الخامس 5G، فيما تم تطوير تقنية الكاميرا السرية الجديدة من نوعها من قبل شركة أمريكية لم يكشف هويتها. بدوره توقع رئيس التطوير التقني للأجهزة في الشركة المنتجة المهندس «ني.في» أن يحمل الهاتف اسم «آكسون 20»، بينما لم يقدم أي تفاصيل عن سعة الذاكرة أو سرعة الكاميرا أو توقيت طرحه في الأسواق، غير أنه أشار إلى أن سعره سيكون منافسا للشركات الكبرى.