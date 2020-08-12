يصاب 10% من سكان العالم بـ«حب الشباب»، الذي يُعرف بأنه حالة جلدية تحدث حين تنسد مسام البشرة بالزيوت، أو البكتيريا، أو الجلد الميت. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، (الثلاثاء) أكدت دراسة أجراها باحثو كلية لندن الطبية أن النظام الغذائي، يلعب دورًا مهمًا في نمو حب الشباب، إذ تسرّع بعض الأطعمة ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يحفّز إفراز إنسولين أكبر، ويزيد مخاطر الإصابة. وأوصت الدراسة بتجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة كالأرز الأبيض والمعكرونة وخبز الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والمحلاة بالسكر، ومنتجات الألبان وخصوصا حليب البقر، والوجبات السريعة والشوكولاتة غير الداكنة، وأخيرا مسحوق بروتين مصل اللبن.