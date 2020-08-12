توفى الفنان المصري سناء شافع بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما، حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل أحد المستشفيات حسبما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل «ليالينا 80» تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد علي رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل «القمر آخر الدنيا» مع بشرا وهشام إسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.