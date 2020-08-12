أعلنت السلطات الإماراتية اعتماد المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال منح الموافقة المسبقة اعتبارا من اليوم (الأربعاء).

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، جاء فيه: «اعتمدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من تاريخ 12 /8 /2020، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية».

وأضاف البيان: «دعما لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، فقد بادرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر الاستعاضة عن التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة».

وتابع: «لضمان استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر، فإن الهيئة تنصح المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة وهي رقم بطاقة الهوية، ورقم جواز السفر، والجنسية عبر الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علما بأن إجراء تحديث البيانات اختياري للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق».

وألقى التقرير الضوء على أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المقيمين عند وصولهم للدولة وفقا للبروتوكولات المعتمدة، ويشمل ذلك إجراء الفحص المخبري لفايروس «كوفيد - 19»، والالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة، بالإضافة إلى تحميل تطبيق الحصن، وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم.