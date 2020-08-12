يفضل الكثير من الناس شرب الشاي أو القهوة في الصباح الباكر، ولكن هناك خيار أكثر صحة وفائدة للجسم وهو مشروب الماء الدافئ مع الليمون. نشر موقع «رامبلر» وفقا لـ«سبوتنيك» تقريرا صحيا أفاد أن تناول مشروب الماء الدافئ مع الليمون له فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم.

يمكنك تحضير هذا المشروب بكل بساطة وسهولة، ولن يأخذ منك المزيد من الوقت، فقط ضع الماء المغلي في الكوب، دعه يبرد قليلاً، ثم أضف بضع شرائح من الليمون إليه.

وذكر التقرير أبرز فوائد هذا المشروب للجسم، ومنها:

يعزز فقدان الوزن: يحتوي ماء الليمون على ألياف البكتين التي تقلل الشعور بالجوع وبالتالي تعزز فقدان الوزن.

ينظف الجسم من السموم: تتراكم العديد من السموم في الجسم، وأفضل طريقة للتخلص منها هي تناول الماء الدافئ مع الليمون في الصباح الباكر، إذ يمكنه التخلص منها عن طريق تسريع وتعزيز عمل الكبد.

يخفف الالتهاب: يرتفع مستوى التوازن الحمضي بشكل حاد في الجسم عندما يصاب بحالة التهابية معينة، وهذا المشروب يمكنه أن ينظم توازنه، وبالتالي يقلل الالتهاب.

يقوي جهاز المناعة: الماء الدافئ مع الليمون مفيد جدا لصحة الجهاز اللمفاوي، وكون الحمضيات غنية بفيتامين سي، فإنه يساعد على تقوية جهاز المناعة وتجنب نزلات البرد.

يحسن صحة الأسنان: يمنع هذا المشروب من خطر الإصابة بأمراض الأسنان واللثة، فإذا كنت تعاني من مشاكل بالفعل، سيساعدك هذا المشروب على التعامل مع الالتهاب في تجويف الفم، كما أنه يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة.

يقوي الغضروف: يعزز الماء الدافئ مع الليمون تكوين وتقوية أنسجة الغضاريف، وهذا ضروري لتعزيز صحة وعمل الجهاز العضلي الهيكلي.

له أثر إيجابي على الحالة المزاجية: تعزز رائحة الليمون المزاج في بداية النهار عن طريق المساعدة في تخفيف المشاعر السلبية والقلق والاكتئاب، وهذا بدوره يزيد من مستوى الأداء ويخفف من التعب.