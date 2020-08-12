أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، (الثلاثاء)، أن بلاده ستشتري اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 «إذا ثبتت نجاعته»، مؤكداً إنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

وقال الوزير إن «الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فايروس كورونا المستجد، كوفيد-19 الذي طور في موسكو».

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنّه «في حال ثبتت نجاعة اللقاح الروسي سيقوم الأردن بشرائه، لإعطائه للمصابين بالفايروس محلياً». ووصل عدد المصابين بالفايروس في الأردن حتى مساء (الإثنين) إلى 1268، شفي منهم 1187 فيما لا يزال 66 مصاباً يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين بينما وصل عدد الوفيات إلى 11. وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيراً إلى أن بلاده «تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا».

وبحسب الوزير فإن «القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في روسيا يتابع تفاصيل اللقاح». وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، الثلاثاء، أن بلاده طوّرت «أول» لقاح ضد فايروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه يوفّر «مناعة مستدامة».

وقال رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، إن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقاً «أكثر من مليار جرعة» من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب عليه تبدأ الأربعاء. وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر.