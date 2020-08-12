بدأت إندونيسيا، (الثلاثاء)، اختبار لقاح صيني ضد فايروس كورونا المستجد طوره مختبر «سينوفاك بيوتيك» على 1600 متطوع.

واللقاح، الذي أطلق عليه اسم «كورونافاك»، هو أحد اللقاحات القليلة التي بلغت المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه.

وسبق أن اختبر هذا اللقاح على 9 آلاف متطوع في البرازيل، وهي ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم من فايروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

وتواجه إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، زيادة في عدد الإصابات بوباء كوفيد-19، إذ تسجل حتى الآن 127 ألف إصابة وأكثر من 5700 وفاة.

ويشارك حاكم مقاطعة جاوة الغربية، التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونسيا مع نحو 1620 شخصاً في التجارب السريرية التي من المقرر أن تستمر حتى فبراير.

وتنوي السلطات الإندونيسية، في حال ثبت أن اللقاح آمن وفعال في نهاية هذه الاختبارات، إنتاج ما يصل إلى 250 مليون جرعة لهذا الأرخبيل الشاسع الذي يبلغ عدد سكانه حوالى 270 مليون نسمة.

وزار الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، (الثلاثاء)، مصنعاً في مدينة باندونغ، الواقعة في وسط جزيرة جاوة، وتديره شركة الأدوية «بيو فارما» المملوكة للدولة، من المقرر أن ينتج اللقاح.