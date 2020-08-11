شنت الفنانتان الكويتيتان إلهام الفضالة وهيا الشعيبي، هجوما عنيفا على الفنانة البحرينية زهرة عرفات، على خلفية تصريحات الأخيرة بشأن قضية «غسل الأموال»، والتي قالت فيها إن الفن والإعلانات لا يمنحان الفنان ثراء فاحشا. وفق موقع «إرم نيوز» الإماراتي.ونشرت الفضالة مقطع فيديو عبر حسابها على «سناب شات»، أظهرت فيه عقودا وقعتها مع شركات إنتاج أعمال فنية، وركزت حديثها وكاميرا هاتفها على الأجر الذي تقاضته، مضيفة: «ردا على كل عيال قرية وكلن يعرفه خيه.. وإحنا بالكاري مادري ما كاري». فيما ردت عرفات بمقطع فيديو قالت فيه: «يكفيني الابتسامة في وجه من يسيء لي.. لا وقت لدي للرد». وأرفقت تعليقا: «تعلموا الرد باختصار (بابتسامة).. الردح والصراخ مو لنا ولا أخلاقنا».ولم يتوقف الأمر لهذا الحد، إذ شاركت الفضالة تغريدة كتبتها زهرة تقول فيها: «إعادة التغريدة لخطأ إملائي.. إذا قدرت تضحك على الناس وتظللهم!! بمعلومات يمكن يجهلونها لعدم خبرتهم بالكار!! فأنت ضحكت أهل الكار عليك (كلنا عيال قرية وكل يعرف خيه)». وأضافت: «جان تغرد وتكذب وفوق هذا غلطت بكل وقاحة فوجب الرد بنفس الصيغة وأُثبت للعالم إني صادقة ومن طق الباب سمع الجواب».وتابعت إلهام الفضالة قائلة: «اللي مو فاهم السالفة.. سمعوا القصة معاي.. للعلم.. إذا البعض أجورهم قليلة ترا في فنانين نجوميتهم وعقودهم تثبت.. أجورهم تبتدي في المسلسل من 60 ألفا لغاية 300 ألف دينار من سنين والنجوم تشهد».وفي السياق ذاته، ردت الشعيبي على عرفات رغم عدم ذكر اسمها، إذ خرجت في مقطع فيديو عبر حسابها في «سناب شات» تناولت فيه تصريحات الأخيرة التي أطلقتها مطالبة إياها بإعلان اعتزالها. وقالت الشعيبي: «هناك شخصية»كلحة مالحة«تعلق وتتكلم دون أن يكون لها دخل بالأمر، وتابعت:»لا أحد يعلق الحسد والغيرة واكلتكم.. إذا أنت مدخولك قليل مطلعين الناس إيش يدش عليهم وإيش يطلع.. يا غريب كون أديب«. وأردفت:»أنت تقولين الفن ما يوكل عيش وما يجيب يخت وسيارة.. ليش حبيبتي ما يجيب الفن يجيب ويجيب ولو كان ما يجيب كان فنانينا الكبار ما استمروا فيه وما كان العمالقة الكبار ما أسسوا بيوتا ولا شركات.. إذا أنت مو عارفة هذا شيء ثاني«.وأعربت الشعيبي، الشهر الماضي، عن غضبها الشديد مما وصفته بمحاولة البعض الزج باسمها في قضية غسل الأموال التي ارتفع عدد المشاهير المتهمين فيها إلى 20 شخصا، إضافة إلى شركة»بوتيكات" التي تم التحفظ على ممتلكاتها أخيرا.