قتل مصري زوجته رميا بالرصاص بأحد شوارع الإسماعيلية، على مرأى من طفلتيهما، بسبب خلافات عائلية. ووفق صحف مصرية، (الثلاثاء) تلقت الشرطة بلاغا بمقتل سيدة بطلقات نارية وإصابة إحدى طفلتيها بمنطقة الشيخ زايد، وبانتقال الأمن إلى موقع الحادث، تبين مقتل «نعمة» (35 عاماً) بعدة أعيرة نارية من سلاح آلي، وإصابة الطفلة «مي» (6 سنوات) في كتفها، فيما كشفت التحقيقات أن خلافا نشب بين الزوجين في الصباح الباكر، خرجت الزوجة على إثره من المنزل ترافق ابنتيها، بينما لاحقها الزوج بدراجة نارية في الشارع ليصوب نحوها عدة رصاصات أدت لمقتلها وإصابة ابنته الكبرى، فيما أحيل للنيابة تمهيدا لمحاكمته.