هاجمت المغنية اللبنانية كارول سماحة، وسائل إعلام بلادها، ووصفتها بأنها تتاجر بقضايا الشعب اللبناني، وتزيف الحقائق وتخون المواطنين لتحقيق منفعة خاصة. واستعانت سماحة بمقولة لـ«تشي جيفارا» في تغريدة نشرتها على حسابها في «تويتر» (الإثنين) كتبت فيها: «لا شيء أسوأ من خيانة الإعلام.. فالرصاص الغادر يقتل أفرادا.. بينما الإعلام الخائن يقتل أمما». وأضافت: «أكتر شيء عم يستفزنى هم بعض الإعلاميين والسياسيين اللي عم بيمثلوا اليوم دور المعارضة واللي عم بيوزعوا لنا دروس بالوطنية والضمير وهن أكتر ناس دعموا الطبقة السياسية الفاسدة واستفادوا منها ولايزالوا حتى الآن». وختمت: «الإعلام السياسي في لبنان للأسف مزيف ومسيس، كفاكم استعراضات».