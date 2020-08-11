الاكتشاف المتأخر لأورام الرحم تجعل علاجها أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، لاسيما أن الأعراض غالبا لا تكون ملفتة لنظر النساء، وبالتالي يصعب اكتشافها إلا عند تفاقم الحالة. هذا ما أكدته أخصائية النساء والتوليد المصرية الدكتورة نورة عبدالمنعم في لقاء تلفزيوني (الإثنين)، لافتة إلى أن أعراض أورام الرحم تتلخص في حدوث آلام ونزيف أثناء العلاقة الزوجية، وفترة سن اليأس وبعد انقطاع الطمث، وقبل وبعد الدورة الشهرية، وآلام مستمرة بمنطقة أسفل البطن دون سبب واضح، علاوة على قلة النشاط البدني، ما يعيق القيام بالأعمال اليومية، وخسارة الوزن بشكل سريع دون اتباع ريجيم، وأخيرا ظهور إفرازات داكنة لدى المرأة.1 نزيف وآلام حادة أثناء العلاقة الزوجية2 نزيف في سن اليأس وبعد انقطاع الطمث3 آلام مستمرة أسفل البطن دون سبب واضح4 قلة النشاط البدني ما يعيق الأعمال اليومية5 خسارة الوزن بشكل سريع دون ريجيم