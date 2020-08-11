كسرت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك حاجز المليار دولار، ما يضمه رسمياً إلى نادي المليارديرات وفق ما أعلنته «بلومبيرغ» (الثلاثاء) حسب إفصاحات تنظيمية أجرتها أخيراً. وتضاعفت إيرادات وأرباح «أبل» منذ تولي كوك إدارتها، خلفاً لمؤسسها ورئيسها السابق ستيف جوبز عام 2011، فيما قاربت قيمتها السوقية حاجز التريليوني دولار، رغم أن الانتشار الأولي لفايروس كورونا أدى إلى إغلاق مصانع تجميع «آيفون» ومتاجر التجزئة في الصين، أكبر أسواق «أبل» إلى جانب الولايات المتحدة. ويملك كوك 850 ألف سهم في الشركة بقيمة 375 مليون دولار، إضافة إلى عوائد مبيعات وتوزيع أسهم بنحو 650 مليون دولار.