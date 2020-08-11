قدمت الجمعية السعودية لحماية المستهلك، 7 نصائح للمواطنين والمقيمين في ما يتعلق بالاستخدام الآمن للبطاقات والخدمات الإلكترونية البنكية، وذلك ضمن حملتها التوعوية للثقافة والوعي المالي للحماية من عمليات الاحتيال.

ونصحت «حماية المستهلك» المستفيدين، بحفظ جميع البطاقات البنكية في مكان آمن، ورفض أي مساعدة من أي شخص يكون موجودا بجانب جهاز الصراف الآلي.

كما دعت إلى الحذر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الأماكن البعيدة، وإبلاغ البنك فور تلقي رسالة تنبيه عن أي عملية دفع من البطاقة قد تبدو غير طبيعية.

كما نصحت بالاتصال فورا بخدمة الهاتف المصرفي للبنك في حال فقدان أو سرقة البطاقة، والتأكد من تنفيذ عملية الدفع بالبطاقة بالحضور شخصيا، وإتلاف البطاقة القديمة عند انتهاء صلاحيتها.