أكد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، تسجيل لقاح ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأول مرة في العالم، مفيدا بأن اللقاح يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، واجتاز جميع الاختبارات اللازمة.

وبحسب موقع «RT»، قال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة اليوم (الثلاثاء)، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فايروس كورونا، مضيفا: «يجب أن نكون ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا لبلدنا، وللعالم بأسره».

وتابع خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: «أعلم أن العمل على لقاحات من هذا النوع في روسيا مستمر في مؤسسات أخرى، أتمنى النجاح لجميع المتخصصين»، مضيفاً «آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب».