كشف مدير معهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ الأكاديمي أريج توتوليان، حقيقة وجود أشخاص لا يصابون بـ«كوفيد-19».

وقال الأكاديمي في حديث لصحيفة «إيزفيستيا»، «هناك مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بفايروس SARS-CoV-2».

وأكد أن هذا الأمر اكتشف بعد الفحص الدقيق والشامل للأطباء العاملين في «المنطقة الحمراء» مع المصابين بمرض «كوفيد-19» منذ أشهر عدة، إذ رغم ذلك لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة.

ووفقاً له، ستكشف دراسة هؤلاء الأشخاص، كيفية التوصل إلى وسيلة عامة لمكافحة عدوى «كوفيد-19» بتكلفة بسيطة وأسرع من ابتكار اللقاح.

وأشار الأكاديمي، إلى أن بعض المرضى بعد شفائهم من «كوفيد-19» لم تكتشف عندهم الأجسام المضادة أيضاً، وهذه الحقيقة هي أحد ألغاز SARS-CoV-2. مضيفاً «أعداد هؤلاء المرضى أكبر مما كنا نتوقع».

وأضاف توتوليان، عادة لا تنتج الأجسام المضادة في حالات ضعف المناعة، عند عدد قليل من الأشخاص بين السكان. ولكن عددهم بين الذين تعافوا من «كوفيد-19» كبير.