اكتشف أحد هواة البحث عن الكنوز واحدا من أهم كنوز العصر البرونزي التي عثر عليها في اسكتلندا، من ضمنها مجوهرات وسيف عمره ثلاثة آلاف عام.

وقال كاشف المعادن ماريوس ستيبين إنه «كان يرتجف من السعادة» عندما اكتشف هذا الكنز في شهر يونيو الماضي في حقل بالقرب من قرية بيبلز، على بعد نحو 36 كيلومترا جنوب إدنبرة، بحسب موقع «سكاي نيوز».

وأضاف «اعتقدت أنني لم أر شيئا كهذا من قبل وشعرت منذ البداية أنه شيئا مذهلا وقد اكتشفت للتو جزءا كبيرا من التاريخ الاسكتلندي».

واتصل ستيبين وأصدقاؤه بوحدة الاكتشافات التابعة للحكومة الاسكتلندية وخيموا في الحقل لمدة 22 يوما حيث اكتشف علماء الآثار مجموعة القطع الأثرية.

وشملت القطع الأثرية طاقم أحزمة خيول كاملة وحلية معدنية وخواتم وزخارف وسيف لا يزال في غمده وأغطية محاور من عربة خيل. ووضعت المجموعة الأثرية، حاليا في مركز المتاحف الوطنية في إدنبرة.

وقالت إميلي فريمان، رئيسة وحدة الاكتشافات، إنه «اكتشاف مهم على الصعيد الوطني، ويُعد ثاني كنز من العصر البرونزي يتم استخراجه في اسكتلندا».

وأضافت: «لقد كانت فرصة رائعة لنا ليس فقط لاستعادة القطع الأثرية التي تعود للعصر البرونزي، ولكن أيضا المواد العضوية».

وأشارت رئيسة وحدة الاكتشافات إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتقييم القطع الأثرية وفهم سبب دفنها».