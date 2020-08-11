في خضم السباق الدؤوب من عدة دول لإيجاد لقاح يضع حداً لتفشي فايروس كورونا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس (الإثنين) إمكانية التوصل إلى لقاح آمن وفعال مضاد للفايروس.وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة الدكتور مايكل ريان أن اللقاحات المرشحة 32 لقاحا قيد التجارب السريرية، وجميعها تخضع لمعايير تهدف إلى تحفيز جسم الإنسان على إفراز الأجسام المضادة للفايروس، وتحفيز البروتينات التي تلتصق بالفايروس وتتصدى له وتمنعه من دخول جسد الإنسان، مبينا أن الفايروس عندما ينجح في إصابة أي خلية، فإنه يؤثر في الجسم بأكمله؛ إذ يتكاثر هذا الفايروس داخل الجسم وقد يؤدي إلى الوفاة.ودعا مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي إلى توسيع نطاق تمويل مبادرة تسريع التوصل إلى لقاحات وأدوية لـ«كوفيد-19»، وتوفير 100 مليار دولار لذلك، وتوفير قيمة التعهدات التي التزمت الدول بتقديمها.