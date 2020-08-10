فتح جمهور التواصل الاجتماعي النار على الفنانة المصرية أمينة خليل، التي عادت لإثارة الجدل بظهورها في صورة جديدة (الإثنين) تتوسط خطيبها عمر طه والسيناريست تامر حبيب في أحد شواطئ الساحل الشمالي بمصر.وسخر المتابعون من موقف خطيب أمينة خليل الذي سمح لها بالظهور بملابس البحر، وتجاهل احتضانها لـ«البيست فريند» حبيب، فيما ركزت العديد من التعليقات على السخرية من طريقة ابتسامة خطيبها غير المبررة.وكانت خليل احتفلت بخطبتها على المهندس عمر طه في 15 يوليو الماضي، واقتصر الحفل على الأسرة والأصدقاء المقربين، فيما عرض آخر أعمالها الفنية «مسلسل ليه لأ» عبر منصة شاهد vip قبل أسابيع.